ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆವಾಸ್‌ ಯೋಜನೆ | ಜ.24ರಂದು ಮನೆಗಳ ಹಸ್ತಾಂತರ: ಸಚಿವ ಜಮೀರ್

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 3:02 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 3:02 IST
ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿವೇಶನದಲ್ಲೇ ‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ–ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ’ (ಪಿಪಿಪಿ) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೌಲಭ್ಯ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಹಂಚುವ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ.
–ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ವಸತಿ ಸಚಿವ
