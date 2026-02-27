ಶುಕ್ರವಾರ, 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictdharwad

ದೇಶದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾವರ್ಕರ್‌ ಪ್ರೇರಣೆ: ಯತ್ನಾಳ

ಹಿಂದೂ ಬಂಧು ಸಮಾವೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:13 IST
Last Updated : 27 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 8:13 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ದೇಶ ಇದ್ದರೆ ನಾವು. ಧರ್ಮದ ರಕ್ಷಣೆ‌ ಎಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಸನಾತನ ಪರಂಪರೆಯ ವೈಭವ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತದೆ
- ಅಭಿನವ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜ, ಕಲ್ಯಾಣಪುರಮಠ ಕುಂದಗೋಳ
DharwadBasanagouda patil yatnal

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT