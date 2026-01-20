ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಅಳ್ನಾವರ | ಶಿವಾನಂದ ಹಿರೇಮಠ ಪೆನಲ್‌ಗೆ ಜಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 5:43 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 5:43 IST
ಅಳ್ನಾವರ ಸಮೀಪದ ಡೋರಿ ಗ್ರಾಮದ ಅರವಟಗಿ ವಿವಿದೋದ್ದೇಶಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜೇತ ನೇಗಿಲಯೋಗಿ ಪೆನಲ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿದರು.
elecationAlnavardharavada

