ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ | ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ಅವಶ್ಯ: ಡಾ.ಇ.ವಿ.ರಮಣರೆಡ್ಡಿ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> 'ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಸಮನ್ವಯ ನೀತಿ ಹಾಗೂ ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ತರಬೇತಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯವಿದೆ' ಎಂದು ಡಾ.ಇ.ವಿ.ರಮಣರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಗರದಲ್ಲಿ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಫೌಂಡೇಶನ್ ವತಿಯಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಂವಾದ–2026, ದೇಶಪಾಂಡೆ ಡೈಲಾಗ್' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪದವಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಕೌಶಲಾಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು' ಎಂದರು. </p>.<p>ರಾಜನ್ ಅವರು, 'ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ತರಬೇತಿಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಅವರು, ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. </p>.<p>ಪ್ರೊ.ಸುಶಿಲ್ ವಾಚಾನಿ ಅವರು, 'ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (ಎಐ) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಗುರುರಾಜ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>