ಶನಿವಾರ, 10 ಜನವರಿ 2026
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ: ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೇಪಾಳದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು– 6 ಮಂದಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ

ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಗೆ ಆವರಿಸಿ ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿ ಅಸ್ವಸ್ಥ: ಶಂಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 10 ಜನವರಿ 2026, 19:59 IST
Last Updated : 10 ಜನವರಿ 2026, 19:59 IST
Dharwad

