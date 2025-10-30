ಗುರುವಾರ, 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ| ಸೊಯಾಬೀನ್‌: ಆರಂಭವಾಗದ ಖರೀದಿ

ಎಂಎಸ್‌ಪಿ: ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈವರೆಗೆ 2,445 ಬೆಳೆಗಾರರು  ನೋಂದಣಿ
ಮಂಜು ಆರ್.ಗಿರಿಯಾಲ
Published : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:27 IST
Last Updated : 30 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:27 IST
ಅನೇಕ ರೈತರು ಈಗ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸೊಯಾಬೀನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಶೀಘ್ರ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು
ರವಿರಾಜ ಕಂಬಳಿ ರೈತ ಸಂಘ–ಹಸಿರು ಸೇನೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಸೊಯಾಬೀನ್ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರೆಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನದಿಂದ ಅಲೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸರ್ವರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೋಂದಣಿ ಘಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು
ರಮೇಶ ದೊಡವಾಡ ರೈತ ಮಾದನಬಾವಿ
