ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: 75ರ ಹರೆಯದಲ್ಲೂ 4 ಎಕರೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೃಷಿ

ಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
ಕಲಾವತಿ ಬೈಚಬಾಳ
Published : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:31 IST
Last Updated : 23 ಜನವರಿ 2026, 8:31 IST
ಸಾವಯವ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರ ಗುಂಪು ರಚಿಸಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತೇನೆ. ಅವರಿಂದಲೂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಉತ್ತಮ ಕೃಷಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ, ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಗುಡ್ಡದಹುಲಿಕಟ್ಟಿ ಕಲಘಟಗಿ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಪಾಟೀಲ ಅವರ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆ
FarmingSugar cane

