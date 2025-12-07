<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ಥಾಮಸ್ ಕುಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವತಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಗೇಟ್ವೇನಲ್ಲಿರುವ ಶೆರಟನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ರ್ಯಾಡಿಸನ್ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ.7ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10ರಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಹಾಲಿಡೇ ಕಾರ್ನಿವಲ್ನ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ.</p>.<p>ಯುರೋಪ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕ್ರೂಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಯುರೋಪ್ಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ₹1.70 ಲಕ್ಷದಿಂದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸಗಳು (ಚಾರ್ಧಾಮ್, ಅಯೋಧ್ಯೆ), ಲಕ್ಷದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕ್ರೂಸ್ ಪ್ರವಾಸ, ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗ್ರೂಪ್ ಟೂರ್ಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಥಾಮಸ್ ಕುಕ್ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಜಪಾನ್, ಕೊರಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ, ಆಗ್ನೇಯ ಏಷ್ಯಾ, ಜಪಾನ್ನ ಗ್ರೀನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಲಡಾಖ್, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಗೋವಾ, ಅಂಡಮಾನ್, ಕೇರಳ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಗುಜರಾತ್ಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಕೂಡ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಏಳು ದಿನಗಳ ಭೂತಾನ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ₹99 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯ ಇದೆ. ಯುರೋಪ್ ಗ್ರೂಪ್ ಟೂರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ (ಕನ್ನಡ) ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರವಾಸ ಲಭ್ಯವಿದೆ.</p>.<p>ಹಾಲಿಡೇ ಪ್ಲಾನ್ಗಾಗಿ ಥಾಮಸ್ ಕುಕ್ ಇಂಡಿಯ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಮಲ್ಲೆಶ್ವರ, ಎಂ.ಜಿ.ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಬಸವೇಶ್ವರನಗರ ಶಾಖೆ ಅಥವಾ ಅಶೋಕ ಸೋಮಯಾಜಿ (99640 27269), ಪಾಂಡುರಂಗ ಜಿ.ಎಂ (96209 99066) ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>