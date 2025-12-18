ಕಲಘಟಗಿ: ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 50 ಸಸಿ ನಾಟಿ

<p><strong>ಕಲಘಟಗಿ:</strong> ಸ್ಥಳೀಯ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಿಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಟಕಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಶಿಬಿರದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಸವಿ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ 50 ಸಸಿ ನೆಟ್ಟರು.</p>.<p>ಎನ್ಎಸ್ಎಸ್ ಸಂಘಟಕ ಜಾಫರ್ ಬಾವನವರ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಗಳು ಗ್ರಾಮದ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಸಸಿಗಳ ಪಾಲನೆ, ಪೋಷಣೆ ಮಾಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಎಲ್ಲರದ್ದೂ ಆಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ. ಸಾಲು ಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕನ ಹೆಸರು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿರಲಿ’ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶಿವನಗೌಡ ದೊಡಮನಿ, ಮಲ್ಲಯ್ಯ ಗೊಡಿಮನಿ, ಬಸವರಾಜ್ ಬಡಿಗೇರ, ಬಸಯ್ಯ ಗೊಡಿಮನಿ, ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ, ಪಿ.ಬಿ. ದಳವಿ, ಎಸ್.ಬಿ. ಕುರವತ್ತಿ, ಎಂ.ಸಿ. ಕುಂದಗೋಳ, ಎಂ.ಎಂ. ತಲ್ಲೂರ ಹಾಗೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>