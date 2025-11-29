ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ| ನನಸಾಗದ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕನಸು: ಭರವಸೆ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೇನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ

<p><strong>ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ:</strong> ನಗರಕ್ಕೆ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾದ ದಿ.ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಯೋಜನೆ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಂಚಟಗೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರವಾರ ರಸ್ತೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಿಸಲು 56 ಎಕರೆ ಭೂಮಿ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿ ದಶಕಗಳೇ ಸಂದಿವೆ. 2012ರಲ್ಲಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆಗಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೂ ನಿರ್ಮಾಣದ ಭರವಸೆಯಷ್ಟೇ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಹೊರತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಕುರುಹು ಲವಲೇಶವೂ ಇಲ್ಲ.</p>.<p>ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಸಾಗಣೆದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲ ಜಾಗವನ್ನು ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಮಂಜೂರಾದ ಜಾಗದ 8 ರಿಂದ 9 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶ ಅತಿಕ್ರಮಣವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ವಸತಿ ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ಮತ್ತಿತರ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಸುರಿಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ವಿರೋಧವೂ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ಇದೆ.</p>.<p>ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕೆಎಂಎಫ್, ಎಪಿಎಂಸಿ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರದೇಶ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿತ್ಯ 1,500ರಿಂದ 2,000 ಲಾರಿಗಳು ಸರಕುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಲಾರಿಗಳು ಸರಕು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬೇರೆ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತವೆ. ಮಿನಿ ಲಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಕ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆಯೇ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಕೋಲಾ– ಗೂಟಿ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಸೊಲ್ಲಾಪುರ, ಪುಣೆ– ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೇ ಅಲ್ಲದೆ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳೂ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ತೀರಾ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂಬುದು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಆಗ್ರಹ. ಆದರೆ, ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಪ.</p>.<p>‘ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ತಂದ ಲಾರಿಗಳು ನಗರದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವು ನೇರ ಟರ್ಮಿನಲ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ಸಣ್ಣ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿಕೊಂಡು ನಗರದೊಳಕ್ಕೆ ಪೂರೈಸಬಹುದು’ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ– ಧಾರವಾಡ ಸರಕು ಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘದ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಬೆಳಮಕರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><blockquote>ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಇದ್ದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗಿವೆ. ಡಿ.1ರಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಹುಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವೆ. ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ ಸಿಗಬೇಕಿದೆ.</blockquote><span class="attribution"> ವೈ. ಸಯೀದ್ ಅಹ್ಮದ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವರಾಜ ಅರಸ್ ಟ್ರಕ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಗಮ</span></div>.<div><blockquote>ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣವಾದರೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾರಿಗಳು ನಗರದೊಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯವೂ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶವೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತದೆ. </blockquote><span class="attribution">ರವೀಂದ್ರ ಬೆಳಮಕರ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ–ಧಾರವಾಡ ಸರಕು ಸಾಗಣೆದಾರರು ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ</span></div>.<p><strong>ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಬೇಕು?</strong> </p><p>ಒಂದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಲುಗಡೆ ಪ್ರದೇಶ ಸಾಗಣೆದಾರರು–ಏಜೆಂಟರ ಕಚೇರಿ ಉಗ್ರಾಣ ಚಾಲಕರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಗ್ರಹ ಶೌಚಾಲಯ ಉಪಾಹಾರ ಗೃಹ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇಂಧನ ಕೇಂದ್ರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹೊರಠಾಣೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>