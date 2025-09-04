ಗುರುವಾರ, 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಧಾರವಾಡ | ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಂದು ಬರೆಸಿ: ನಂಜುಂಡಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 4 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
ಜಾತಿ ಗಣತಿ ವೇಳೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಗೊಂದಲವಾಗದಿರಲಿ ಎಂದು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಸಮಾಜದವರ ಮನೆ ಬಾಗಿಲಗೆ ‘ವಿಶ್ವಕರ್ಮರ ಮನೆ’ ಲೇಬಲ್ ಅಂಟಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ
ಕೆ.ಪಿ.ನಂಜುಂಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಮಹಾಸಭಾ 
