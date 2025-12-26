ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌: ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೇಳೈಸಿದ ಸಂಭ್ರಮ

ಚರ್ಚ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ: ರೆಜಿನಾಲ್ಡ್‌ ಪಾಲ್‌ ಅವರಿಂದ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂದೇಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:34 IST
Last Updated : 26 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:34 IST
ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಸೇಂಟ್‌ ಜಾನ್ಸ್‌ ಶಾಲೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಕೋರಿದರು
ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಜನರು
gadaga

