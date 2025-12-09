ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
gadaga
ಗೋಹತ್ಯೆ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದರೆ ಹೋರಾಟ ತೀವ್ರ: ವಿಹಿಂಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
Last Updated : 9 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:39 IST
ಈ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಿಂದ ಗೋವುಗಳ ಮೇಲಿನ ಹಿಂಸೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರವೇ ಜನರನ್ನು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಹಿಂದೂಗಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೂ ತೀವ್ರ ಧಕ್ಕೆ ತರಲಿದೆ
ಶ್ರೀಧರ್‌ ಕುಲಕರ್ಣಿ ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್‌ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
GadagVHP

