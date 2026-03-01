ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಮಕ್ಕಳು

ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡುವ ಹೂಗಳಿಂದ ಸಿದ್ದವಾಗುವ ಬಣ್ಣ; ಹೋಳಿಗೆ ಬಳಸುವಂತೆ ಮನವಿ
ನಾಗರಾಜ ಎಸ್. ಹಣಗಿ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:46 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:46 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಅರಳು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿರಹಿತ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು
ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಬಣ್ಣ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ ಹೂಗಳನ್ನು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ಅರಳು ಬುದ್ಧಿಮಾಂದ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ವಸತಿರಹಿತ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳು
gadaga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT