ಭೂತಾಯಿಗೆ ಚರಗ ಚೆಲ್ಲಿದ ರೈತರು

ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಡಗರದ ಎಳ್ಳು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
