ರೈತರ ಹೋರಾಟ; ಸರ್ಕಾರದ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಉಪವಾಸ ಬೇಡ: ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮನವಿ

ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: 'ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟದ ಅರಿವಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಡಿ' ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಹಾಗೂ ಹಾಲಿ ಸಂಸದ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಆದರಳ್ಳಿ ಕುಮಾರ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಕೈ ಮುಗಿದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಕಳೆದ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಿಂದ ರೈತರು ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ವೀರರಾಣಿ ಕಿತ್ತೂರು ಚೆನ್ನಮ್ಮಾಜಿಯ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಜಯಂತ್ಯುತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

'ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ವಾರದವರೆಗೆ ಅಮರಣಾಂತ ಉಪವಾಸ ಕೈಗೊಂಡ ಕುಮಾರ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಬೇಗನೇ ಖರೀದಿ ಆರಂಭಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕಾರಣ ಉಪವಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.

'ಅವರ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಉಪವಾಸ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಂಟ್ಹತ್ತು ದಿನ ಕಳೆದರೂ ಇನ್ನೂ ಕೇಂದ್ರ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಏಕೆ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದರೆ ಅದರ ಖಜಾನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ತೆರೆಯಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದೆ' ಎಂದ ಕುಟುಕಿದ ಅವರು 'ರೈತರ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಚೆಲ್ಲಾಟ ಆಡುತ್ತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಿಚ್ಚು ಹಬ್ಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವೆ. ರೈತರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಬೆಂಬಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿದ್ದ ಹರಿಹರ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠದ ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಇದೀಗ ನಮ್ಮಿಂದ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧವೇ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿರುವುದು ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವ' ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅವರು 'ಹೋರಾಟ ಭಾರತೀಯರಿಗೇನು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈಗಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆದರಹಳ್ಳಿಯ ಕುಮಾರ ಮಹಾರಾಜರು, ಹೂವಿನಶಿಗ್ಲಿ ವಿರಕ್ತಮಠದ ಚನ್ನವೀರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಕುಂದಗೋಳ ಕಲ್ಯಾಣಪುರದ ಬಸವಣ್ಣಜ್ಜನವರು, ಬಟಗುರ್ಕಿಯ ಗಂಗಯ್ಯ ದೇವರು, ಹತ್ತಿಮತ್ತೂರಿನ ನಿಜಗುಣಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಶಿವಕುಮಾರಪುರದ ಇಮ್ಮಡಿ ಮಹಾಂತಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಹೋರಾಟದ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿರುವ ಮಂಜುನಾಥ ಮಾಗಡಿ, ನಾಗರಾಜ ಚಿಂಚಲಿ, ಎಂ.ಎಸ್.ದೊಡ್ಡಗೌಡ್ರ, ರವಿಕಾಂತ ಅಂಗಡಿ, ಮಹೇಶ ಹೊಗೆಸೊಪ್ಪಿನ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಸೋಮನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ, ಈರಣ್ಣ ಕರಿಬಿಷ್ಠಿ, ಪೂರ್ಣಾಜಿ ಖರಾಟೆ, ಸೋಮಣ್ಣ ಡಾಣಗಲ್ಲ, ಸಣ್ಣವೀರಪ್ಪ ಹಳ್ಳೆಪ್ಪನವರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ನೀರಾಲೋಟಿ, ದಾದಾಪೀರ ಮುಚ್ಛಾಲೆ, ಪರಮೇಶ ನಾಯ್ಕ, ಮಂಜುನಾಥ ಮುಳಗುಂದ, ಟಾಕಪ್ಪ ಸಾತಪುತೆ. ಖ.ವೈ. ಹುನಗುಂದ, ವಸಂತಾ ಹುಲ್ಲತ್ತಿ, ಮಾಲಾದೇವಿ ದಂಧರಗಿ, ಸುಜಾತಾ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಬಸಾಪೂ, ನೀಲಪ್ಪ ಶೆರಸೂರಿ, ಶರಣು ಗೋಡಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ವಡ್ಡರ, ಮಲ್ಲೇಶ