ರೈತರ ಹೋರಾಟ; ಸರ್ಕಾರದ ಚರ್ಮ ದಪ್ಪ ಇದೆ, ಉಪವಾಸ ಬೇಡ: ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮನವಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:14 IST
ನಮ್ಮಿಂದಲೇ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಚನ್ನಮ್ಮ ಬಂಡೆದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ತಿರುಗಿ ಬೀಳುವ ಕಾಲ ಬಂದಿದೆ
ವಚನಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಪೀಠ ಹರಿಹರ
Gadagprotest

