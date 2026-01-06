ಮಂಗಳವಾರ, 6 ಜನವರಿ 2026
ಗದಗ | ಏಜೆಂಟರ ಹಾವಳಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:22 IST
Last Updated : 6 ಜನವರಿ 2026, 2:22 IST
ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ತಲುಪದೇ ನೇರವಾಗಿ ರೈತರಿಗೆ ತಲುಪುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಜವಾದ ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಅವರು ಮಾರಿರುವ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡಬೇಕು
ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸಂಸದ
ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ₹1900 ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾದರೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ವಿಂಟಲ್‌ಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ₹250 ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು. ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಹಕಾರ ಮಹಾಮಂಡಳ ನಿಯಮಿತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿ.ಎನ್.ಶ್ರೀಧರ್‌ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
