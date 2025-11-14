ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
district
Children's Day| ಗದಗ: ಹಾಕಿ, ಕುಸ್ತಿ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಮಾಲ್‌!

ಗದಗ ಕ್ರೀಡಾ ವಸತಿನಿಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಾಧನೆ
ೆ.ಎಂ.ಸತೀಶ್ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
ಕುಸ್ತಿ ಕೋಲ್ಮಿಂಚು ಆರೀಫಾ
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಲಮಾಣಿ
ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಛಾಪು
ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ, ಪರಿಣಿತಾ ಹಾಕಿ ಮೋಡಿ
ಪ್ರತೀಕ್ಷಾ ಪರಿಣಿತಾ

Gadagchildren's day

