ಬುಧವಾರ, 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆ ಕುಸಿತ: ರೈತರ ಆಕ್ರೋಶ

ಫಲಿಸದ ಸಭೆ: ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಬೀಗ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 4 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:08 IST
ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಎಪಿಎಂಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿದಾರರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ರೈತರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿರುವುದು
ಒಂದ ದಿನಕ್ಕ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಧಾರಣಿ ಕಡಿಮಿಯಾಗೆತಿ. ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಚಲೊ ಶೇಂಗಾ ಚೊಲೊ ಇರ್ಲಾರ್ದ ಶೇಂಗಾ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದ ಧಾರಣಿ ಹಾಕ್ಯಾರ. ಹೀಗಾದರೆ ಹೊಲದಾಗ ಬಾಳೆ ಮಾಡುದಾದ್ರು ಹ್ಯಾಂಗ್‌.
ಈರಪ್ಪ ಹಾದಿಮನಿ, ಮಂಜುನಾಥ ಹಾದಿಮನಿ ರೈತರು
ಖರೀದಾರರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ಗುಣಮಟ್ಟ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ದರ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿನ ಇಂದಿನ ಘಟನೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವೆ.
ಸುವರ್ಣಾ ವಾಲಿಕಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ ಪ್ರಭಾರಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
