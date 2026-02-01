ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
gadaga
ಸಂಘಟನೆಯಿಂದಷ್ಟೇ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ: ಸಚಿವ

ನಾಲ್ಮಡಿ ನೀಲಕಂಠ ಪಟ್ಟದಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ 28ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಮಹೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:24 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:24 IST
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಕುಂಭದೊಂದಿಗೆ ಸಾಗಿದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಬೆಟಗೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಕುರುಹಿನಶೆಟ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ₹75 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಇನ್ನೂ ₹25 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮಾರ್ಚ್‌ ಒಳಗಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು
ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಸಚಿವ
gadaga

