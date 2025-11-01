ಗಜೇಂದ್ರಗಡ: ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಅಗಾಧ

<p><strong>ಗಜೇಂದ್ರಗಡ</strong>: ಪಟ್ಟಣದ ಉಪ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ (ಎಪಿಎಂಸಿ) ನಿತ್ಯ ಕನ್ನಡದ ಜ್ಯೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ವರ್ತಕರು, ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುವುದು ವಿಶೇಷ.</p><p>ನಿತ್ಯದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದೇ ಅಪರೂಪ ಆಗಿರುವ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಅದೇ ಅಂಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಖರೀದಿದಾರರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ಖಾತೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಟೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ದರದ ವಿವರ, ರೈತರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಅಂಕಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ.</p><p>ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿಗಳನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.</p><p>‘ಎಪಿಎಂಸಿಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 14 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತಕನಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ಇಂದಿನ ವರೆಗೂ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕನ್ನಡ ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೇ ಬರೆಯುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಎಪಿಎಂಸಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಕಿ-ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ನಿತ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಮ್ಮೆಯಿದೆ’ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಖರೀದಿದಾರ ರಾದ ಮಹಾಂತೇಶ ಪೂಜಾರ.</p><p>ವರ್ಷವಿಡಿ ಅನ್ಯ ಭಾಷೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂಕಿ ಬಳಸುವ ಬಹುತೇಕ ಜನರಲ್ಲಿ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಬಂತೆಂದರೆ ಕನ್ನಡಾಭಿಮಾನ ಮೂಡುತ್ತದೆ.</p><p>ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದ ಎಪಿಎಂಸಿ ಹಾಗೂ ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ವರ್ತಕರು ನವೆಂಬರ್ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗಿರದೇ ತಮ್ಮ ನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿಡುವ ಮೂಲಕ ನಿತ್ಯ ಕನ್ನಡ ಜೋತಿ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>