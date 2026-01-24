ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
ಉತ್ಖನನ ಎಂಟು ದಿನಗಳು ಪೂರ್ಣ; ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲುಪತ್ತೆ

ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಹಿಗ್ಗಾಮುಗ್ಗಾ ಜಾಡಿಸಿದ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 4:36 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 4:36 IST
ಉತ್ಖನನದ ವೇಳೆ ಸಿಕ್ಕ ಪಚ್ಚೆ ಕಲ್ಲು
