ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ: ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಾಗಾರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ವಿರೋಧ

<p><strong>ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈಶ್ವರ ನಗರದ 3ನೇ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಾಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನವನ ನಿರ್ಮಿಸಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿ ನಿವಾಸಿಗಳು ಸೋಮವಾರ ಪುರಸಭೆ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕಿ ಮಂಜುಳಾ ಹೂಗಾರ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸದ್ಯ ಪುರಸಭೆಯವರು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಿರಿಸಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಮೃತ 2.0 ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಜಲಗಾರ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಪುರಸಭೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈ ಬಿಡದಿದ್ದರೆ ಈಶ್ವರ ನಗರ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಗರ ನಿವಾಸಿಗಳು ಪುರಸಭೆ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪುರಸಭೆ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯ ಪ್ರವೀಣ ಬಾಳಿಕಾಯಿ, ಆರ್.ಎನ್. ಪಂಚಭಾವಿ, ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ, ಪರಮೇಶ ಕಾಳಶೆಟ್ಟಿ, ಎಸ್.ಎಲ್. ಕೊಪ್ಪದ, ಚೇತನ ನೀಲಪ್ಪಗೌಡ್ರು, ಸಜೀವಕುಮಾರ ಬೀದರದಾರ, ಸರಸ್ವತಿ ಹೊನ್ನೇಗೌಡ್ರ, ಶೋಭಾ ಅಂಗಡಿ, ಕವಿತಾ ಪವಾಡಶೆಟ್ಟರ ಇದ್ದರು.</p>