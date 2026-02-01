ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಶೂನ್ಯ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ ಸದುಪಯೋಗವಾಗಲಿ

ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ ಪಿಕೆಪಿಎಸ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ: ಎಚ್‌.ಕೆ.ಪಾಟೀಲ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:23 IST
ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಣಕಿಕೊಪ್ಪ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕೃಷಿ ಪತ್ತಿನ ಸಹಕಾರ ಸಂಘದ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸಂಭ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಚ್. ಕೆ.ಪಾಟೀಲ ಮಾತನಾಡಿದರು.
