ನರಗುಂದ | ತಗ್ಗಿದ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಒಳಹರಿವು: ಪ್ರವಾಹ ಇಳಿಮುಖ

<p><strong>ನರಗುಂದ:</strong> ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಂತಿದೆ. ಸವದತ್ತಿ ಬಳಿಯ ಮಲಪ್ರಭಾ ನದಿಯ ನವಿಲುತೀರ್ಥ ಜಲಾಶಯದ ಒಳ ಹರಿವು ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಮಲಪ್ರಭಾ ಪ್ರವಾಹ ಸಂಪೂರ್ಣ ಇಳಿಮುಖಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಇದ್ದ 12 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ ಇದ್ದ ಹೊರ ಹರಿವು ಈಗ 6 ಸಾವಿರ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಗೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳು ಆತಂಕದಿಂದ ದೂರವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ರೈತರು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಅಲೆದಾಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹ ಬಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಶ್ರೀಶೈಲ ತಳವಾರ, ಕಂದಾಯ ನಿರೀಕ್ಷಕ ಐ.ವೈ. ಕಳಸಣ್ಣವರ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು.</p>