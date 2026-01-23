ಗುರುವಾರ, 22 ಜನವರಿ 2026
ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ; ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿಸಲು ಯೋಜನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
Last Updated : 22 ಜನವರಿ 2026, 23:30 IST
ಚಿನ್ನದ ನಿಧಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಈಗ ನನ್ನನ್ನು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ
-ಪ್ರಜ್ವಲ್ ರಿತ್ತಿ, ನಿಧಿ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿದ ಬಾಲಕ
GadagStudentlakkundi

