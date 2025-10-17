ಶುಕ್ರವಾರ, 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಮುಂಡರಗಿ|ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಪಡೆಯುವ ರೈತ: ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಸಾಧನೆ

ಕಾಶೀನಾಥ ಬಿಳಿಮಗ್ಗದ
Published : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:49 IST
Last Updated : 17 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:49 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರೈತರಿಗೆ ನಿರಂತರ ತ್ರಿಪೀಸ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರು ಪೂರೈಸಿದರೆ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಶ್ರೀಮಂತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಯಾವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಗಮನ ಹರಿಸದಿರುವುದು ದುರ್ದೈವ
ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹಂಚಿನಾಳ ಪ್ರಗತಿಪರ ರೈತ ನಾಗರಳ್ಳಿ
GadagFarmer

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT