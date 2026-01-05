ಸೋಮವಾರ, 5 ಜನವರಿ 2026
ರೋಣ: ಬಯಲು ಬಹಿರ್ದೆಸೆ ತಾಣವಾದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ

ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಮೂರು ದಶಕಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸಿಗದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ
ಉಮೇಶ ಬಸನಗೌಡ್ರ  
Published : 5 ಜನವರಿ 2026, 3:00 IST
Last Updated : 5 ಜನವರಿ 2026, 3:00 IST
ದಾರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು
ಬಾಗಿಲು ಮತ್ತು ಕಿಟಕಿಗಳು ಮುಳ್ಳು ಕಂಟಿಗಳಿಂದ ಆವೃತ್ತವಾಗಿರುವುದು
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ ಕುಸಿದಿರುವುದು
ಶಿಥಿಲಾವಸ್ಥೆ ತಲುಪಿರುವ ಕಟ್ಟಡಗಳು
ಬಾಗಿಲ ಬಳಿ ತೆರಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ರೀತಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡಗಳು
