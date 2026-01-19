ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ:ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:09 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 7:09 IST
PoliticsGadag

