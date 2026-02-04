ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಬಜೆಟ್‌ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ: ಶಾಸಕರೆದುರು ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:29 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹೊಸ ದೊಡ್ಡ ಶಾಂತಿ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲಾಗುವುದು. 23 ವಾರ್ಡ್‌ಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದಿಗೆ ಬಜೆಟ್ ರೂಪಿಸಲಾಗುವುದು.
ಉಷಾ ಸತೀಶ್, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ
ಯಾರೋ ಬಂದು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದರೂ ಎದೆ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಲುವವ ನಾನು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೂರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲ್ಲ. ಸತ್ಯದ ಜೊತೆ ನಿಲ್ಲುವೆ.
ಎಚ್‌.ಕೆ. ಸುರೇಶ್‌, ಶಾಸಕ
Hasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT