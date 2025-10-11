ಶನಿವಾರ, 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ: ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ, ಕಲೆಗಳ ರಸದೌತಣ

ಸಿದ್ದರಾಜು
Published : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 11 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:40 IST
ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಗಣಪತಿ ಪೆಂಡಾಲ್
ಅ.13 ರಂದು ಆನೆ ಸೇರಿ ಜಾನಪದ ಕಲಾ ತಂಡಗಳ ವೈಭವದೊಂದಿಗೆ ಮುಂಜಾನೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಡೆಸಿ ಅಮಾನಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ವಿಸರ್ಜಿಸಲಾಗುವುದು
–ಸಿ.ಎನ್. ಅಶೋಕ್, ಪ್ರಸನ್ನ ಗಣಪತಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Ganesha FestivalChannarayapatna

