ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಹಾಲುಮತಿಘಟ್ಟ : ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಜೆಡಿಎಸ್ ತೊರೆದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 5:34 IST
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ ಹೋಬಳಿಯ ಹಾಲುಮತಿಘಟ್ಟದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆಡಿಎಸ್.ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಿಗರೊಂದಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿ.ಆರ್.ಚಿದಾನಂದ ಮಂಜೇಗೌಡ ನಟೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
Hassanshravanabelagolaಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ

