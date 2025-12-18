ಗುರುವಾರ, 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ರೈತರಿಂದಲೇ ನೇರ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಖರೀದಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ

ಪಶು ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿ ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
Last Updated : 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:12 IST
ಪಶು ಆಹಾರ ಘಟಕದ ಎದುರು ಪಹಣಿ ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಹಿಡಿದು ನಿಂತಿದ್ದ ರೈತರು 
HassanMaize crop

