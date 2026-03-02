ಸೋಮವಾರ, 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಹಳೇಬೀಡು: ವಿಠ್ಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ ವೈಭವದ ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ

ವಾರಕರಿಗಳಿಂದ ಹರಿ ಭಜನೆ, ಪ್ರಮುಖ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಗಿದ ಮೆರವಣಿಗೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:41 IST
Last Updated : 2 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 6:41 IST
ದಿಂಡಿ ಎಂದರೆ ಸಮೂದಾಯದ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುವ ಉತ್ಸವ. ದಿಂಡಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಒಂದೆಡೆ ಸೇರಿ ಕುಲ ದೇವರನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ
ಬಿ.ಸಿ.ತುಕಾರಾಂರಾವ್ ವಿಠ್ಠಲ ರುಕುಮಾಯಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Hasana

