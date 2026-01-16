ಶುಕ್ರವಾರ, 16 ಜನವರಿ 2026
ಹಾಸನ: ಆನೆ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ 15 ಹುದ್ದೆಗಳ ಪೈಕಿ 11 ಖಾಲಿ

ಜಾನೆಕೆರೆ ಆರ್‌.ಪರಮೇಶ್‌
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 0:43 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 0:43 IST
ಅಗತ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೌಕರ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಸಕಲೇಶಪುರಕ್ಕೆ ಬರಲಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಶಾಸಕ
ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿನ ಮಾನವ– ಆನೆ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ‌ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬಳಸಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ.
ಸೌರಭ್‌ಕುಮಾರ್ ಡಿಸಿಎಫ್‌
HassanElephant

