ನೋವು ಮರೆಯಲು ಪುಸ್ತಕ ಸಹಕಾರಿ: ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಹತ್ವಾರ್

ಹಾಸನ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್‌–ಮಕ್ಕಳ ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜೋಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:07 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:07 IST
ಸಾಹಿತ್ಯೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆ ನಂದಿತಾ ರಾವ್ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು.
ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಗುವ ಗಾಯವನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಗುವ ಗಾಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿದೆ
ಗಿರೀಶ್ ರಾವ್ ಹತ್ವಾರ್ ಲೇಖಕ
Hasana

