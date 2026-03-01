ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ವಿಜ್ಞಾನದಿಂದ ಪ್ರಪಂಚದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಾಧ್ಯ: ಸಾಹಿತಿ ಚಿನ್ನೇನಹಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ

ದೊಡ್ಡ ಗೇಣಿಗೆರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆ; ಕಸದಿಂದ ರಸ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:14 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:14 IST
ಹಾಸನದ ಆರ್.ಸಿ. ರಸ್ತೆ ಗಂಧದ ಕೋಠಿ ಆವರಣದ ಮಹಿಳಾ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಜ್ಞಾನ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಎಚ್.ಎಂ. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು 
Hasana

