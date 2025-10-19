ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನಾಂಬ ದರ್ಶನ | ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ: ದೇವರಾಜೇಗೌಡ

ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ದುರ್ಬಳಕೆ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ: ದೇವರಾಜೇಗೌಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
Hasana

