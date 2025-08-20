ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಾಸನ | ಭೂ ಅಕ್ರಮ ಮಂಜೂರಾತಿ: ಹೇಮಾವತಿ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಮುಗಿಯದ ಬವಣೆ

ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಬೈರೇಗೌಡ
ಚಿದಂಬರಪ್ರಸಾದ್
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:50 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:50 IST
ಆಲೂರು ಕಸಬಾ ಮಣಿಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಡೆ ವಾರಸುದಾರರೊಬ್ಬರ ಜಮೀನು ಆಟಕ್ಕುಂಟು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂತಾಗಿದೆ.
HasanaHemavathi Canal

