ಶನಿವಾರ, 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಿರೀಸಾವೆ: ವಿಭಿನ್ನ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪ

ಹಿ.ಕೃ. ಚಂದ್ರು
Published : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:08 IST
Last Updated : 23 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 2:08 IST
ವಿವಿಧ ಗೌರಿ, ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪಿಒಪಿ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಜನರು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ, ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೋಹನ್, ಮೂರ್ತಿ ತಯಾರಕ
HasanaGanesha Chaturthi

