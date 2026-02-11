ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನ ಪ್ರಖರತೆ: ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆಗಾರರು

ಅಡಿಕೆ ಗಿಡ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ರೈತರಿಂದ ಕ್ರಮ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:49 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:49 IST
ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ
– ರಾಜಗೆರೆ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೈತ ಸಂಘ ಹೋಬಳಿ ಘಟಕ
ಅಡಿಕೆ ಗಿಡದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲ. ಈಗ ಬೆಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸುಣ್ಣ ಬಳಿಯುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ
– ಲಾವಣ್ಯ, ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರರು
Hassansummer

