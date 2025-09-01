ಬಾಗೂರು | ಪಿಡಿಒಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಡೆದಾಟ: ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯ

<p><strong>ಬಾಗೂರು (ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ):</strong> ಹೋಬಳಿಯ ಎಂ.ಶಿವರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಸದಸ್ಯ ರಾಮು ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅದೇ ಪಂಚಾಯ್ತಿ ಪಿಡಿಒ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ಹಿರೀಸಾವೆ ಪಿಡಿಒ ಸತೀಶ್ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಮಾರನೇ ದಿನ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಮದ್ಯದ ಬಾಟಲಿಯಿಂದ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಖ ಹಾಗೂ ತಲೆಗೆ ಗಾಜುಗಳು ಚುಚ್ಚಿ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸತೀಶ್ ಹಾಸನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ರಾಮು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಜಗಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>