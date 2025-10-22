ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆಲೂರು: ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮಳೆ ನೀರು

ತಿರುವಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಣದೇ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ: ಅಪಘಾತದ ಆತಂಕ
ಎಂ.ಪಿ. ಹರೀಶ್
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:01 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:01 IST
ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಸೇತುವೆ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಡಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತೇನೆ. ಈಶ್ವರಹಳ್ಳಿ ಕೂಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಹೈಮಾಸ್ಟ್‌ ದೀಪ ಅಳವಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದ್ದೇನೆ
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಂಜು ಶಾಸಕ
Hasana

