ಹಾಸನ: 7 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆ

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸ್ಮಾರಕ, ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ: ಆರೋಪ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:51 IST
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕಳಪೆ ಎಂಬ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬಂತು. ಅಂದು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಾಪಾಡಿದ್ದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ.
– ಎಚ್.ಸಿ.ಚೇತನ್, ಬಸವೇಶ್ವರ ಬಳಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯವರು ತಕ್ಷಣ ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು.
– ಎಚ್.ಎಂ. ನಿಂಗಪ್ಪ, ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ
