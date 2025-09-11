ಗುರುವಾರ, 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ | ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್‌ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಲ್ಲ: ವಿಜಯಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ

ಸುತ್ತೂರು ಶ್ರೀಗಳ 110 ನೇ ಜನ್ಮದಿನದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರುಹಳ್ಳಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
Last Updated : 11 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:05 IST
ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿಯ ಮೂಲಕ ಬದುಕು ಮಾದರಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾ.ಶಿವರಾತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸರ್ವರೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
ಕಟ್ಟಾಯ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಶರಣ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್‌ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
