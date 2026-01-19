ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ವೃಷಭನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:30 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 6:30 IST
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒದೆಗಲ್ ಬಸದಿಯ ವೃಷಭನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟಗಂಧದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒದೆಗಲ್ ಬಸದಿಯ ವೃಷಭನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಅಷ್ಟಗಂಧದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒದೆಗಲ್ ಬಸದಿಯ ವೃಷಭನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೊಸರಿನ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿಯ ಬಾಹುಬಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಒದೆಗಲ್ ಬಸದಿಯ ವೃಷಭನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮೊಸರಿನ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು
