ಗುರುವಾರ, 15 ಜನವರಿ 2026
ಹಾಸನ| ಸಿದ್ಧರಾಮೇಶ್ವರರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮಯೋಗಿ: ಸೀ.ಚ. ಯತೀಶ್ವರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:08 IST
Last Updated : 15 ಜನವರಿ 2026, 6:08 IST
ಸಿದ್ದರಾಮಶ್ವರರು ಶರಣ ಪರಂಪರೆಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ ಮಹಾ ದಾರ್ಶನಿಕರು. ನಮ್ಮ ನಾಡು– ನುಡಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದದ್ದು.
ಕೆ.ಎಸ್. ಲತಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Hassan

