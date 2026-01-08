ಗುರುವಾರ, 8 ಜನವರಿ 2026
ಹಳೇಬೀಡು | ತೋಟದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಪಾಠ; 400ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ರೈತರು ಭಾಗಿ

ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮುಕ್ತಾಯ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 8 ಜನವರಿ 2026, 6:57 IST
ನಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿಯೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಅವರು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ತೋರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆ ಆಯಿತು
ರುದ್ರೇಶ್ ಸೋಪ್ಪಿನಹಳ್ಳಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿಕ
ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಮೀತವಾಗದೇ ವಿಭಿನ್ನ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ತೋಟದಲ್ಲಿ ಪಾಳೇಕರ್ ಪಾಠ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಹೊಸ ವಿಚಾರ ತಿಳಿಯಿತು
ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಪುಷ್ಪಗಿರಿಮಠ
