ಅಂಬಿಗರ ಶರಣ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ: ಶಾಂತಭೀಷ್ಮ ಚೌಡಯ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ 

ಜ. 14, 15ರಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ | ವಚನ ಗ್ರಂಥ ಮಹಾ ರಥೋತ್ಸವ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:30 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 4:30 IST
ಚೆನ್ನಣ್ಣ ವಾಲೀಕಾರ
Haveri

