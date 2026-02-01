ಭಾನುವಾರ, 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthaveri
ADVERTISEMENT

ಅಂಜುಮನ್ ಚುನಾವಣೆ: 78 ನಾಮಪತ್ರ

ನೂತನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಯ್ಕೆ: ಹಾಲಿ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:18 IST
Last Updated : 1 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:18 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Haveri

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT